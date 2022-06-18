Жителям Камня рассылают сообщения о холере. Надо ли беспокоиться, рассказали в крайздраве

Сообщения о том, что в Камне-на-Оби вспышка холеры, получают местные жители в последнюю неделю. Населению советуют пить кипяченую или бутилированную воду, а также делать запас лекарств, пишет amic.ru .

Неизвестные рассылают фейковые сообщения и утверждают, что в Камне — всплеск заболевания холерой. Они уверяют, что в городе зафиксировали несколько заражений, однако люди якобы болеют в легкой форме.

Мошенники указывают, что на случай ухудшения ситуации уже развернули госпитали. Кроме того, в рассылке напоминают: глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о возможной вспышке холеры в апреле. Так, к 1 июня ведомство выпустило постановление — усилить меры профилактики и подготовить госпитали к «проведению противоэпидемических мероприятий».

«В муниципальных чатах Алтайского края распространился фейк о возможной биологической провокации <…> Подобные сообщения — фейк. Эпидемиологическая обстановка в регионе благополучная и стабильная. Меры, описанные в официальном постановлением, — ежегодные. Они не связаны с международной обстановкой», — прокомментировали изданию в крайздраве.

Чем опасна холера и какие у нее симптомы

Холера — это острая кишечная инфекция, которая встречается только у людей. Ее возбудители — холерные вибрионы, которые хорошо сохраняются в воде.

Холерные вибрионы. Возбудители холеры. СС0

В числе симптомов болезни: головная боль, сухость во рту, головокружение, тошнота, рвота, жидкий стул, а также судороги от обезвоживания. А вот при этом температура остается в норме.

Кстати, в Республике Алтай хотят развернуть госпитали из-за оспы обезьян.