16 июня
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Здоровье

О необходимости создания вакцины против оспы обезьян заявил Гинцбург

В России нужно создать вакцину против оспы обезьян, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Обезьянья оспа.
Обезьянья оспа.
https://www.who.int/ru

«Безусловно, нужно создать», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Гинцбурга, пока неизвестно, почему обезьянья оспа начала распространяться по всему миру, хотя ранее существовала только в Африке.

«Списывать это только на нетрадиционные связи — это хорошо, но, боюсь, это скоро не будет единственным объяснением. Каждый день количество выявленных случаев растет и растет», — отметил глава Центра имени Гамалеи.

Гинцбург добавил, что необходимо принять превентивные (предохранительные. — Прим. ред.) меры — выяснить, насколько население защищает вакцинация, которую проводили до 1980 года. Кроме того, важно создавать вакцину без побочных эффектов.

Ранее врач рассказал, когда и у кого оспа обезьян протекает тяжелее.

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