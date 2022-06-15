15 июня
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Здоровье

Врач рассказал, когда и у кого оспа обезьян протекает тяжелее

От чего зависит тяжесть течения и смертность от обезьяньей оспы, объяснил URA.RU вирусолог, инфекционист Николай Малышев.

Обезьянья оспа.
Обезьянья оспа.
https://www.who.int/ru

По словам Малышева, по показателю смертности от оспы обезьян — «очень большой разброс». Ранее летальность максимально составила 17%, однако при нынешней вспышке заболеваемости скончался только один человек с иммунодефиуитом.

Вирусолог также перечислил симптомы обезьяньей оспы.

«Любое инфекционное заболевание — это обязательно лихорадочные реакции и интоксикации. Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль тошнота, рвота и через какое-то время появляется сыпь <…> Оспины не очень выражены, не так, как при натуральной оспе», — уточнил он.

Ранее вирусолог назвал причины вспышки оспы обезьян.

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