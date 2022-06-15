Врач рассказал, когда и у кого оспа обезьян протекает тяжелее

По словам Малышева, по показателю смертности от оспы обезьян — «очень большой разброс». Ранее летальность максимально составила 17%, однако при нынешней вспышке заболеваемости скончался только один человек с иммунодефиуитом.
Вирусолог также перечислил симптомы обезьяньей оспы.
«Любое инфекционное заболевание — это обязательно лихорадочные реакции и интоксикации. Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль тошнота, рвота и через какое-то время появляется сыпь <…> Оспины не очень выражены, не так, как при натуральной оспе», — уточнил он.
Ранее вирусолог назвал причины вспышки оспы обезьян.