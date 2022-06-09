Причины вспышки оспы обезьян назвал вирусолог

Чепурнов подчеркнул, что представление ученых об обезьяньей оспе «относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель».
По словам вирусолога, вспышка инфекции может быть связана с тем, что она была изменена искусственным путем и стала более заразной. Однако вторая причина всплеска оспы обезьян — ухудшение иммунного статуса человека за последние десятилетия.
Кроме того, добавил Чепурнов, распространение оспы обезьян может быть обусловлено модифицированным характером вируса. Однако есть еще несколько близкородственных вирусов, о биологии которых мало что известно.
«Проблема в том, что-то, что мы знаем про оспу обезьян, начинает не совпадать с тем, что мы видим. Это достаточно легко локализуемое заболевание, поскольку оно не очень сильно передается, нужен плотный контакт. Оно распознается достаточно хорошо, быстро, а контактных людей вяывить и изолировать несложно», — подытожил медик.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, формирует ли ветрянка иммунитет к оспе обезьян.