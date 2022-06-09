Причины вспышки оспы обезьян назвал вирусолог

Вспышка оспы обезьян могла быть вызвана по одной из двух причин, заявил URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Чепурнов подчеркнул, что представление ученых об обезьяньей оспе «относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель».

По словам вирусолога, вспышка инфекции может быть связана с тем, что она была изменена искусственным путем и стала более заразной. Однако вторая причина всплеска оспы обезьян — ухудшение иммунного статуса человека за последние десятилетия.

Кроме того, добавил Чепурнов, распространение оспы обезьян может быть обусловлено модифицированным характером вируса. Однако есть еще несколько близкородственных вирусов, о биологии которых мало что известно.

«Проблема в том, что-то, что мы знаем про оспу обезьян, начинает не совпадать с тем, что мы видим. Это достаточно легко локализуемое заболевание, поскольку оно не очень сильно передается, нужен плотный контакт. Оно распознается достаточно хорошо, быстро, а контактных людей вяывить и изолировать несложно», — подытожил медик.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, формирует ли ветрянка иммунитет к оспе обезьян.