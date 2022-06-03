Формирует ли ветрянка иммунитет к обезьяньей оспе, рассказали в Роспотребнадзоре

У переболевших ветрянкой не вырабатывается иммунитет против обезьяньей оспы, пишет РИА Новости . Это разные заболевания, объяснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что если человек перенес ветрянку, то это не повлияет на тяжесть течения оспы обезьян.

«У переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что заболевания принципиально отличаются и не формируют перекрестного иммунитета, поскольку оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка — к герпесвирусам.

Отмечается, что сейчас предпринимают все необходимые меры, чтобы избежать завоза и распространения в РФ обезьяньей оспы.

В каких странах вспыхнуло тяжелое заболевание, когда оно зародилось и кто от него страдает — в нашем разборе «Обезьянья оспа возвращается».