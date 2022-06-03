Формирует ли ветрянка иммунитет к обезьяньей оспе, рассказали в Роспотребнадзоре

В ведомстве отметили, что если человек перенес ветрянку, то это не повлияет на тяжесть течения оспы обезьян.
«У переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что заболевания принципиально отличаются и не формируют перекрестного иммунитета, поскольку оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка — к герпесвирусам.
Отмечается, что сейчас предпринимают все необходимые меры, чтобы избежать завоза и распространения в РФ обезьяньей оспы.
В каких странах вспыхнуло тяжелое заболевание, когда оно зародилось и кто от него страдает — в нашем разборе «Обезьянья оспа возвращается».