3 июня
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Здоровье

Формирует ли ветрянка иммунитет к обезьяньей оспе, рассказали в Роспотребнадзоре

У переболевших ветрянкой не вырабатывается иммунитет против обезьяньей оспы, пишет РИА Новости. Это разные заболевания, объяснили в Роспотребнадзоре.

Обезьянья оспа.
Обезьянья оспа.
https://www.who.int/ru

В ведомстве отметили, что если человек перенес ветрянку, то это не повлияет на тяжесть течения оспы обезьян.

«У переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что заболевания принципиально отличаются и не формируют перекрестного иммунитета, поскольку оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка — к герпесвирусам.

Отмечается, что сейчас предпринимают все необходимые меры, чтобы избежать завоза и распространения в РФ обезьяньей оспы.

В каких странах вспыхнуло тяжелое заболевание, когда оно зародилось и кто от него страдает — в нашем разборе «Обезьянья оспа возвращается».

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