Собчак призвала допустить на российский рынок зарубежные вакцины

Власти России должны разрешить соотечественникам вакцинироваться от ковида не только отечественными препаратами, но и зарубежными, призвала телеведущая Ксения Собчак.

«Несмотря на сделанный «Спутник», еще летом бахнула вакцину «Джонсон (Johnson & Johnson)», — написала Собчак в Instagram.

После перелета в заграничном аэропорту нужно только показать сертификат о прививке одобренной медрегулятором нероссийской вакциной — «и все», порадовалась журналистка, отметив, что из Москвы в Париж был восстановлен прямой рейс.

«Считаю, что у нас в стране обязаны разрешить западные вакцины — в Европу все равно будут пускать только по ним в ближайшие годы», — подчеркнула теледива.

И таким образом обрисовала перспективу признания властями европейских стран и Евросоюза в целом российской вакцины «Спутник V», пишет «Росбалт».

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».