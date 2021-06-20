Собянин рассказал, как выстроить антиковидный «щит»

Барьер от коронавируса в Москве удастся выстроить в случае вакцинации большого количества жителей столицы в короткий срок и повсеместного соблюдения санитарных мер, заявил мэр Сергей Собянин.

«Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает», — сказал в эфире телеканала «Россия-1» московский градоначальник.

Он также подчеркнул, что посредством этого удастся выстроить своеобразный барьер, «щит такой, который не даст распространение вируса».

Кроме того, по словам Собянина, очень важно соблюдение санитарных требований.

«В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», — добавил мэр столицы.

Ранее стало известно, что в перспективе непривитых от коронавируса граждан в России могут отстранить от работы.