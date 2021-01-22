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Здоровье

Сотовые операторы просят оплатить им слежку за ковид-больными сибиряками

Операторы связи попросили власти оплатить им возобновление передачи данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними, говорится в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет РБК.

Телефон.
Телефон.
СС0

В начале декабря Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи возобновить выгрузку геоданных в информационную систему ведомства «в рамках возобновления функционирования системы отслеживания перемещений граждан», заболевших COVID-19.

Операторы готовы заново запустить систему мониторинга по геоданным «в сжатые сроки» в пяти регионах России, но это приведет к дополнительным издержкам, отмечается в письме.

Отслеживание планируется ввести в Красноярском и Забайкальским краях, Бурятии, Оренбургской области, Приморском, пишет bfm.ru. В этих регионах с декабря общее число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,4 — 1,6 раза.

Сибирь

По данным на 15 января, Алтайский край по прежнему входил в первую тройку регионов по абсолютному числу жителей, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Выше показатели заболеваемости на тот момент были только у Красноярского края (51 308 человек) и Иркутской области (44 484 человека).

Меньше всего больных коронавирусом зарегистрировано в Республике Алтай — 14 580 человек.

В общей сложности COVID-19 в Сибири заболели 298 тыс. человек, что составляет 8% от общего числа инфицированных в России.

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