Сотрудников сибирского санатория наказали за обещание увезти детей в «дурку» и «обколоть»

За грубое обращение с детьми сотрудникам красноярского противотуберкулезного санатория «Пионерская речка» сделали выговор, сообщает « ТВК Красноярск ».

Напомним, в конце декабря 2019 года сотрудников детского санатория временно отстранили после видео с оскорблениями. На кадрах женщина кричит на плачущего ребенка и хватает его, другому ребенку угрожают поездкой в «дурку», где его будут обкалывать препаратами.

Отмечается, что недавно в «Пионерской речке» завершилась внутренняя проверка по факту видео.

По итогам проверки шесть сотрудников получили выговор: заведующий отделением, заведующий филиалом, исполняющий обязанности заведующего филиалом, воспитатель, медсестра и санитарка.

Краевая прокуратура также проводит свое расследование инцидента.