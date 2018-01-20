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Здоровье

Сотрудников сибирского санатория наказали за обещание увезти детей в «дурку» и «обколоть»

За грубое обращение с детьми сотрудникам красноярского противотуберкулезного санатория «Пионерская речка» сделали выговор, сообщает «ТВК Красноярск».

Санаторий "Пионерская речка". Издевательства над детьми. Красноярск.
Санаторий "Пионерская речка". Издевательства над детьми. Красноярск.
tvk6.ru.

Напомним, в конце декабря 2019 года сотрудников детского санатория временно отстранили после видео с оскорблениями. На кадрах женщина кричит на плачущего ребенка и хватает его, другому ребенку угрожают поездкой в «дурку», где его будут обкалывать препаратами.

Отмечается, что недавно в «Пионерской речке» завершилась внутренняя проверка по факту видео.

По итогам проверки шесть сотрудников получили выговор: заведующий отделением, заведующий филиалом, исполняющий обязанности заведующего филиалом, воспитатель, медсестра и санитарка.

Краевая прокуратура также проводит свое расследование инцидента.

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