20 июня
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Здоровье

Соцсети сообщили об ухудшении состояния первого президента СССР Михаила Горбачева

Руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко в беседе с «Газетой.Ru» отказался комментировать информацию Telegram-канала Mash об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Барнаул, 1980-е. Михаил Горбачев в институте им. Лисавенко.
Барнаул, 1980-е. Михаил Горбачев в институте им. Лисавенко.
retro.moi-barnaul.ru

«Мы не комментируем медицинскую информацию. Это частная информация. Не комментировали никогда эту информацию и комментировать принципиально не будем», — ответил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у бывшего президента СССР проблемы с почками.

По данным Mash, его состояние периодически ухудшается, поэтому 91-летнего Горбачева возят в московскую больницу на гемодиализ, а также проводят очистку крови.

Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.

О первом президенте и леди

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.

Первой леди СССР — супругой президента — была Раиса Горбачева (Титаренко), родом из Алтайского края, родилась в Рубцовске. В июле 1999 года у Раисы Максимовны обнаружили лейкоз. Спустя два месяца после постановки диагноза она скончалась.

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