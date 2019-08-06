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Здоровье

Современные медики развенчали мифы о пользе личной гигиены советских времен

Медики раскритиковали некоторые правила личной гигиены, которые считались полезными во времена СССР.

Туалетная бумага.
Туалетная бумага.
Открытые источники.

Дело в том, что многие привычки старшего поколения даже вредят здоровью.

Так, использование хозяйственного мыла для умывания и мытья тела раньше считалось нормой. Однако в нем содержатся жирные кислоты, саломас, щелочи, а также едкий натрий и канифоль. Все эти компоненты вызывают появление на коже дерматита.

Миф о пользе хозяйственного мыла появился из-за дефицита мыльных принадлежностей во время СССР, сообщает ресурс «МедикФорум».

Также советские граждане часто использовали старые газеты вместо туалетной бумаги. Эта привычка, по словам медиков, наносит непоправимый вред здоровью — печатная продукция содержит вредные хромат и сульфид свинца.

Замыкает тройку вредных гигиенических привычек граждан СССР использование одеколона для очищения кожи. Из-за содержания в составе спирта эту продукцию нельзя использовать для снятия косметики, так как это приведет к сухости и шелушению, пишет news.ru.

Между тем в Германии предлагают отказаться от туалетной бумаги. Только в Германии в среднем каждая семья в год расходует 93 рулона туалетной бумаги. Требования к этому средству гигиены слишком высоки. Компании отказываются использовать старую бумагу в производстве и закупают свежую древесину.

Такое расточительство приводит к большим проблемам с экологией, поэтому людям следует поберечь лес и рассмотреть другие варианты гигиены.

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