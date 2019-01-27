В Германии призывают отказаться от туалетной бумаги

В унитаз смывают тонны туалетной бумаги, не думая о том, как сильно это вредит планете. Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung, сообщают «Известия».