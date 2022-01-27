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Здоровье

Создана оперативная рабочая группа по «омикрону» при правительстве РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин создал оперативную рабочую группу по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон», пишет «Интерфакс».

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
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Куратором опергруппы назначена вице-премьер Татьяна Голикова — председатель оперштаба по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Возглавила группу замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос, ее замом стал директор Департамента здравоохранения правительства Игорь Каграманян, ответственным секретарем группы — заместитель Каграманяна в департаменте Елена Скачкова.

В состав также вошли глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Также в группу включены замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, замглавы Минцифры Олег Качанов, замглавы Минфина Павел Кадочников, замминистра просвещения Александр Бугаев.

Всего в группе 47 человек.

Опергруппа будет отслеживать ситуацию с коронавирусом в стране по данным федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, которые вводятся в регионах. Предполагается, что это позволит быстро принимать необходимые меры по борьбе с распространением COVID-19, по поддержке системы и по помощи гражданам.

Между тем распространение «омикрона» в Алтайском крае пошло по худшему сценарию.

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