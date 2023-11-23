Специалист назвал три продукта, которые повышают потенцию у мужчин

Эректильную функцию повышают тыквенные семечки, индейка и молоко.

Отмечается, что в этих продуктах содержится аргинин. Это вещество расширяет сосуды всего организма, включая сосуды полового органа. Тем самым это улучшает эрекцию.

Чтобы восстановить суточную потребность в аргинине, достаточно 50 гр тыквенных семечек.

Второе место по содержанию сосудорасширяющего вещества занимает индейка. Ее нужно употреблять примерно 70 гр в день.

А на третьем месте — молоко. Его нужно выпивать 200 гр, чтобы восполнить суточную норму аргинина.

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