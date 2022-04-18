18 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Специалист рассказала, кому нельзя есть бананы

Нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер указала, что для тех, кто не имеет хронических нарушений, бананы являются полезным продуктом.

Бананы
Бананы
СС0

Однако употребление бананов может ухудшить самочувствие людей, у которых имеются проблемы с почками, пишет «Медик Форум».

Для людей с больными почками имеет негативное воздействие большое количество калия в бананах.

По словам Мелендес Клингер, главной функцией почек является контроль уровня калия в крови. Если почки работают не полноценно, употребление в пищу богатых калием продуктов питания могут привести к перегрузке органа, усугубив проблему, пишет Газета.Ru.

Также много калия в апельсинах.

Между тем россияне уже в апреле могут остаться без бананов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость