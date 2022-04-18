Специалист рассказала, кому нельзя есть бананы

Нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер указала, что для тех, кто не имеет хронических нарушений, бананы являются полезным продуктом.

Однако употребление бананов может ухудшить самочувствие людей, у которых имеются проблемы с почками, пишет «Медик Форум».

Для людей с больными почками имеет негативное воздействие большое количество калия в бананах.

По словам Мелендес Клингер, главной функцией почек является контроль уровня калия в крови. Если почки работают не полноценно, употребление в пищу богатых калием продуктов питания могут привести к перегрузке органа, усугубив проблему, пишет Газета.Ru.

Также много калия в апельсинах.

Между тем россияне уже в апреле могут остаться без бананов.