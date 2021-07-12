Специалисты Минздрава готовят 12-ю методичку рекомендаций по лечению ковида

Специалисты хотят предложить использовать в амбулаторной практике некоторые препараты, которые до сих пор применялись только в стационаре.

Эксперты «лучше стали понимать, как развивается болезнь», заявил «Известиям» главный специалист ведомства по инфекционным заболеваниям профессор Владимир Чуланов.

Сейчас стало больше молодых людей, которые тяжело переносят ковид, однако основными группами риска остаются люди старше 65 лет, пишет bfm.ru. Среди них и наиболее высокая смертность, а также среди тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердца, ожирение.

Ранее известный инфекционист сравнил коронавирус с обычной сезонной простудой. Такое заявление сделал московский врач-инфекционист Евгений Тимаков.