12 июля 24°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Специалисты Минздрава готовят 12-ю методичку рекомендаций по лечению ковида

Минздрав готовит новую методичку рекомендаций по лечению коронавируса. Это будет 12-я версия.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Специалисты хотят предложить использовать в амбулаторной практике некоторые препараты, которые до сих пор применялись только в стационаре.

Эксперты «лучше стали понимать, как развивается болезнь», заявил «Известиям» главный специалист ведомства по инфекционным заболеваниям профессор Владимир Чуланов.

Сейчас стало больше молодых людей, которые тяжело переносят ковид, однако основными группами риска остаются люди старше 65 лет, пишет bfm.ru. Среди них и наиболее высокая смертность, а также среди тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердца, ожирение.

Ранее известный инфекционист сравнил коронавирус с обычной сезонной простудой. Такое заявление сделал московский врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость