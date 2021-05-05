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Здоровье

Специалисты рассказали о смысле второй дозы вакцины от ковида

Вторая доза вакцины от коронавируса предназначена для закрепления эффекта и формирования более стойкого иммунитета, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Второй укол делать обязательно, поскольку в противном случае человек не только поставит под удар свое здоровье, но и практически сведет на нет эффективность первого укола, пишет РИА Новости.

«После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2−3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции», — пояснил Горелов.

Интервал между двумя дозами вакцины в 21 день установлен, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, уточнил эксперт, пишет News.ru. Он добавил, что без второго укола человек снова станет уязвимым для инфекции «через пару месяцев».

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Газете.ru», что вакцина «ЭпиВакКорона» может не вызывать антитела.

Альтштейн, обсуждая эффективность новосибирской вакцины, сообщил о существовании «неофициальных данных, что вакцина, основанная на пептидах, которую производят в „Векторе“, нейтрализующие антитела не вырабатывает».

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