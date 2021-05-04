Профессор центра Гамалеи усомнился в эффективности новосибирской вакцины от ковида

Альтштейн, обсуждая эффективность новосибирской вакцины, сообщил о существовании «неофициальных данных, что вакцина, основанная на пептидах, которую производят в „Векторе“, нейтрализующие антитела не вырабатывает».

«У меня сильное подозрение, что „ЭпиВакКорона“ не вызывает образование антител, которые будут защищать от вируса. Есть данные производителей, которые говорят: „Да, вот у нас есть эти нейтрализующие антитела“. Но есть данные других людей, которые проверили это неофициально, и говорят, что нет нейтрализующих антител», — отметил профессор.