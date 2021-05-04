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Жизнь

Профессор центра Гамалеи усомнился в эффективности новосибирской вакцины от ковида

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Газете.ru», что вакцина «ЭпиВакКорона» может не вызывать антитела.

Вакцина "ЭпиВакКорона".
Вакцина "ЭпиВакКорона".
rospotrebnadzor.ru

«ЭпиВакКорону» разработали в Новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». В апреле начали послерегистрационные исследования показателей эффективности.

Альтштейн, обсуждая эффективность новосибирской вакцины, сообщил о существовании «неофициальных данных, что вакцина, основанная на пептидах, которую производят в „Векторе“, нейтрализующие антитела не вырабатывает».

«У меня сильное подозрение, что „ЭпиВакКорона“ не вызывает образование антител, которые будут защищать от вируса. Есть данные производителей, которые говорят: „Да, вот у нас есть эти нейтрализующие антитела“. Но есть данные других людей, которые проверили это неофициально, и говорят, что нет нейтрализующих антител», — отметил профессор.

Он подчеркнул, что вопрос эффективности необходимо проверять, а регулирующие органы на это отвечают «мы же зарегистрировали вакцину, значит она хорошая».

Кстати, ранее сообщали про третье заражение мэра наукограда Кольцово, где базируется «Вектор», Николая Красникова. В декабре 2020 года он вакцинировался «ЭпиВакКороной».

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