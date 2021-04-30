Мэр сибирского Кольцово в третий раз заразился ковидом по какой-то «закольцованной напасти»

66-летний Красников отметил, что первые два раза коронавирус настиг его в 2020 году — в феврале и апреле.

В декабре 2020 года вакцинировался «ЭпиВакКороной», а в апреле 2021 года неожиданно выяснилось, что в третий раз подхватил заразу.

«Любая вакцина не защищает на 100 процентов. Но она дает возможность организму, если он встречается с серьезной дозой вируса, переработать его спокойно, что и продемонстрировал мой спортивный организм. У меня не было ничего, кроме слегка повышенной температуры», — пояснил Красников.

Он подчеркнул, что, возможно, и не узнал бы ничего о третьем случае — просто «решил бы все с помощью смородинного чая», но проявил ответственность и пошел делать тест.

Сейчас Красников находится в стадии реконвалесценции (выздоровления) и ожидает подтверждения второго отрицательного результата на коронавирус.

Кстати, в декабре 2020 года вакцинировался мэр и другого сибирского города — Новокузнецка. Правда, пришлось потратить дозы, предназначенные для медиков и педагогов.