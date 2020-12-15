Храбрый мэр объяснил, почему вакцинировался вместе с медиками и педагогами

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, почему он решил привиться вакциной из первой партии, сообщает « Сибдепо »

Напомним, 14 декабря Кузнецов сообщил, что в числе первых получил вакцину от коронавируса, чтобы стать примером для подчиненных и придать им уверенности.

Накануне в Кузбасс поступили первые 1000 доз вакцины «Спутник V», предназначенные для медиков и педагогов.

«Я отвечаю за работу города!» — ответил мэр на вопрос, медик он или педагог.

Кузнецов рассказал, что коронавирусом он не болел, а за сутки перед вакциной сдал тест на антитела.

После прививки он чувствовал себя нормально. Во всяком случае, через 10 часов после введения «сыворотки».

Прививка двухступенчатая: вторую дозу Кузнецов получит через 21 день — на новогодних праздничных днях.

Кстати, ранее мэр плюнул на пол, отвечая на вопросы горожан в эфире передачи «Утро с мэром».