Храбрый мэр объяснил, почему вакцинировался вместе с медиками и педагогами

Напомним, 14 декабря Кузнецов сообщил, что в числе первых получил вакцину от коронавируса, чтобы стать примером для подчиненных и придать им уверенности.
Накануне в Кузбасс поступили первые 1000 доз вакцины «Спутник V», предназначенные для медиков и педагогов.
«Я отвечаю за работу города!» — ответил мэр на вопрос, медик он или педагог.
Кузнецов рассказал, что коронавирусом он не болел, а за сутки перед вакциной сдал тест на антитела.
После прививки он чувствовал себя нормально. Во всяком случае, через 10 часов после введения «сыворотки».
Прививка двухступенчатая: вторую дозу Кузнецов получит через 21 день — на новогодних праздничных днях.
Кстати, ранее мэр плюнул на пол, отвечая на вопросы горожан в эфире передачи «Утро с мэром».