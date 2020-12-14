Храбрый мэр первым поставил прививку от ковида и сильно прижал место укола

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал в своем Instagram о решении в числе первых получить вакцину от коронавируса, чтобы стать примером для подчиненных.

Кузнецов написал, что 14 декабря стал участником кампании по вакцинации. Накануне в Кузбасс поступили первые 1000 доз вакцины «Спутник V».

«Для того, чтобы придать уверенности моим коллегам, защитить себя и быть уверенным в этой сложной ситуации по коронавирусной инфекции, принял решение о вакцинации», — отметил мэр-пример.

«В медицинском кабинете все как обычно перед прививкой: измерение температуры, давления, опрос о состоянии здоровья. Заполнение данных терапевтом и предупреждение о возможностях повышения температуры (как от прививки от гриппа) и аллергических реакциях», — словами описал мэр обстановку, царившую за минуты до вакцинации.

Прививка двухступенчатая: вторую дозу Кузнецов получит через 21 день — на новогодних праздничных днях.

Также он пообещал публиковать в сторис заметки о своем состоянии после прививки.

Можно сказать, что поставить укол было не страшно — как раз плюнуть. Кстати, ранее мэр плюнул на пол, отвечая на вопросы горожан в эфире передачи «Утро с мэром».