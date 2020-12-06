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Жизнь

Мэр плюнул на пол, отвечая на вопросы горожан в эфире передачи «Утро с мэром»

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов плюнул в прямом эфире, когда рассказывал о транспортной реформе в городе, сообщает «ВашГород.ру».

Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка.
Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка.
кадр из видео.

Напомним, скандальная транспортная реформа в Новокузнецке началась с того, что утром 18 ноября жители не смогли доехать до работы — ожидали автобусы «по часу», сотни людей стояли на остановках, а тех, кому посчастливилось залезть в транспорт, везли по новым и неизведанным маршрутам.

Недовольство горожан и акции протеста привели к тому, что всем подарили неделю бесплатного проезда и пообещали одолеть хаос на маршрутах.

Еженедельно Кузнецов в прямом эфире отвечает на вопросы горожан. На этой неделе он отвечал на вопросы как раз по транспортной реформе.

Во время интервью на местном телеканале мэр плюнул на пол. Горожане связали это с тем, что градоначальник с отвращением относится к данной теме.

«Что, вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамваев и троллейбусов? Безусловно, мы это будем делать. Но мы это будем делать, опять же, за счет…», — сказал Кузнецов и плюнул на пол.

Позже ведущий программы Ростислав Бардокин объяснил произошедшее — у мэра вылетела пломба.

«Когда эфир закончился, я спросил его, и он ответил, что у него выпала пломба. А если бы у него выпал зуб?» — рассказал ведущий изданию «Подъем».

Он также отметил, что из бытовой ситуации люди раздули скандал. Ведь до этого в эфире и кружки роняли, и со стула падали.

Кстати, накануне у ведущей украинского телеканала «1+1» на самом деле выпал передний зуб во время прямого эфира.

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