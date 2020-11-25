Неделю бесплатного проезда подарили людям из-за хаоса после транспортной реформы в Сибири

Жителям Новокузнецка предоставили шесть дней бесплатного проезда после того, как реформа общественного транспорта в городе началась с жуткого коллапса, сообщает « Кузбасс ».

Напомним, скандальная транспортная реформа в Новокузнецке началась с того, что утром 18 ноября жители не смогли доехать до работы — ожидали автобусы «по часу», сотни людей стояли на остановках, а тех, кому посчастливилось залезть в транспорт, везли по новым и неизведанным маршрутам.

После этого власти города приняли ряд мер для улучшения ситуации. К примеру, разделили транспорт на две площадки для повышения эффективности.

Более того, к разрешению коллапса подключились региональные профильные министерства.

«Уже достигнута договоренность с руководством компании „Питеравто“, что в качестве компенсации новокузнечанам за доставленные неудобства, проезд на маршрутах данного перевозчика до 30 ноября включительно, будет бесплатным», — отмечает издание.

Поскольку из-за новых маршрутов многим пришлось «прыгать по автобусам», жителям позволили ездить как европейцам: при пересадке из одного автобуса в другой в течение 60 минут, продолжение поездки будет бесплатным.

Также перевозчик запустил собственную горячую линию для прямых обращений новокузнечан. Власти попросили писать жалобы на электронную почту, подкрепив возмущение фотографиями и видео.

Проезд в общественном транспорте. Новокузнецк. kuzbass85.ru со ссылкой на соцсети.

История с транспортной реформой началась в августе 2019 года, когда новокузнецкие перевозчики, которых якобы уничтожили ради миллиардов для питерской компании, устроили «траур» — акцию протеста против «никому не нужных» изменений на маршрутах.

В конце сентября перевозчики записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросили отправить в отставку мэра Новокузнецка и губернатора Кемеровской области.

Предприниматели предупреждали, что с 18 ноября с улиц города «исчезнет 48 востребованных маршрутов», а число автобусов «сократится более чем вдвое — с 659 до 295».

Собственно, 18 ноября это косвенно подтвердили сами горожане, которые в холод толпились на остановках, с которых ранее уезжали без проблем.

Примечательно, что ранее в Новокузнецке мэрия выставила на аукцион перевозки по двум прибыльным городским маршрутам за 4,3 млрд рублей.

Это, кстати, были оставшиеся направления, которые не заполучила питерская компания, однако местный перевозчик, который накануне выиграл эти маршруты на аукционе, неожиданно от них отказался. Поэтому власти объявили повторные торги.