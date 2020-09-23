Сибирские перевозчики попросили Путина отправить в отставку мэра и губернатора

Напомним, в начале августа новокузнецкие перевозчики, которых якобы уничтожают ради миллиардов для питерской компании, устроили «траур» — акцию протеста против «никому не нужных» изменений на маршрутах.

Спустя два месяца, 22 сентября, 13 предпринимателей объединились и потребовали отставки мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Обращение в своем Instagram опубликовала директор крупнейшего частного перевозчика «Автолайн» Евгения Корюкова.

«Мы — перевозчики города Новокузнецка, работаем на действующей маршрутной сети с 1994 года и хотим продолжить работать дальше. Развиваться, покупать новые автобусы <.> но нас уничтожают как малый бизнес», — рассказала Крюкова.

Крюкова заявила, что транспортная реформа явит жителям города себя во всей красе — за бортом окажутся не только многолетняя налаженная работа, но и большое количество оказавшихся без работы людей.

«Все водители муниципальных предприятий теряют льготный стаж — те, кому осталось еще чуток и пенсия раньше. Обещанные трудовые места для кондукторов — еще не созданы. Работники Управления по транспорту продолжают уверять, что их изношенный на 97% муниципальный транспорт работает на 100%, а транспорт частников работает еле-еле на 50%", — отметила Крюкова.

По ее словам, мэр Кузнецов «на всех углах кричит, что его задолбали «ржавые ПАЗики», умалчивая, что лично он затормозил развитие общественного транспорта Новокузнецка».

«Мэр ловко подводил плацдарм для старых друзей из «ПитерАвто», которых он не смог запустить в 2015 году», — подчеркнула предпринимательница.

Точка невозврата, отметила Крюкова, уже пройдена — «деньги получены, бюджет попилен». Теперь, добавила она, без работы останутся 1150 сотрудников частных автотранспортных предприятий и еще 450 человек, работающих в муниципальных пассажирских перевозках.

Ранее в Барнауле перевозчика лишили «горячего маршрута», на котором автобусы горели и слетали в кювет.