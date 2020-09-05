В Барнауле перевозчика лишили «горячего маршрута», на котором автобусы горели и слетали в кювет

Барнаульские власти расторгли контракт с перевозчиком, который обслуживал автобусный маршрут № 110, сообщает мэрия города.

В Барнауле снова задымилась маршрутка №110.

Речь идет о маршруте, по которому можно доехать до барнаульского аэропорта.

«За систематическое нарушение условий муниципального контракта, комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города принято решение о расторжении муниципального контракта на обслуживание автобусного маршрута № 110 в одностороннем порядке», — пояснили в мэрии.

Также отметили, что на маршруте систематически срывали расписание. Более того, не предоставляли автобусы для работы на линии — порой их было меньше, чем необходимо.

После расторжения муниципального контракта проведут конкурс для определения нового перевозчика.



Напомним, автобусы на данном маршруте весьма часто попадали в различные инциденты. К примеру, 7 декабря 2019 года возле остановки сгорела маршрутка.

Через несколько дней — 12 декабря — вновь загорелся автобус. Тогда маршрут назвали «горячим», а барнаульцы предположили, что машины «заправляют ракетным топливом».

В другом случае автобус вместе с пассажирами слетел с дороги — водитель перепутал дорогу и начал сдавать задним ходом, в результате заднюю часть стащило в кювет.

Также жители города жаловались на неудобную схему движения, после чего маршрут изменили — коррективы внесли на участке проезда по новым кварталам.

Ранее барнаульские перевозчики попросили мэрию поднять до 27 рублей стоимость проезда в транспорте. Причины: рост цен на топливо, ГСМ и запчасти, необходимость повышения зарплат и обновления автопарков.