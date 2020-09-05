В Барнауле перевозчика лишили «горячего маршрута», на котором автобусы горели и слетали в кювет

Речь идет о маршруте, по которому можно доехать до барнаульского аэропорта.
«За систематическое нарушение условий муниципального контракта, комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города принято решение о расторжении муниципального контракта на обслуживание автобусного маршрута № 110 в одностороннем порядке», — пояснили в мэрии.
Также отметили, что на маршруте систематически срывали расписание. Более того, не предоставляли автобусы для работы на линии — порой их было меньше, чем необходимо.
После расторжения муниципального контракта проведут конкурс для определения нового перевозчика.
Напомним, автобусы на данном маршруте весьма часто попадали в различные инциденты. К примеру, 7 декабря 2019 года возле остановки сгорела маршрутка.
Через несколько дней — 12 декабря — вновь загорелся автобус. Тогда маршрут назвали «горячим», а барнаульцы предположили, что машины «заправляют ракетным топливом».
В другом случае автобус вместе с пассажирами слетел с дороги — водитель перепутал дорогу и начал сдавать задним ходом, в результате заднюю часть стащило в кювет.
Также жители города жаловались на неудобную схему движения, после чего маршрут изменили — коррективы внесли на участке проезда по новым кварталам.
Ранее барнаульские перевозчики попросили мэрию поднять до 27 рублей стоимость проезда в транспорте. Причины: рост цен на топливо, ГСМ и запчасти, необходимость повышения зарплат и обновления автопарков.
Маршрут № 110
ЛДП «Спартак-2» — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — Речной вокзал — пр. Ленина — пр. Строителей — Павловский тракт — Малый Павловский тракт — ул. Сиреневая — ул. Взлетная — ул. Сергея Ускова — Малый Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт — Аэропорт
Аэропорт — Павловский тракт — пос. Авиатор (ул. Кедровая — ул. Дружбы — ул. Смоленская — ул. 2-я Малиновая) — ул. Авиаторов — пос. Спутник (ул. Декоративная — ул. Малиновая — ул. Соловьиная — ул. Смородиновая) — Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна — Малый Павловский тракт — ул. Сергея Ускова — ул. Взлетная — ул. Сиреневая — Малый Павловский тракт — Павловский тракт — пр. Строителей — пр. Ленина — ул. Мамонтова — ул. Большая Олонская — ЛДП «Спартак-2»