Транспортная реформа началась с хаоса: в Сибири автобусы «уменьшились» и поехали непонятно куда

Скандальная транспортная реформа в Новокузнецке началась с того, что утром 18 ноября жители города не могли доехать до работы, сообщает « Сибирь. МБХ медиа ».

Напомним, в августе новокузнецкие перевозчики, которых уничтожают ради миллиардов для питерской компании, устроили «траур» — акцию протеста против «никому не нужных» изменений на маршрутах.

В конце сентября перевозчики записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросили отправить в отставку мэра Новокузнецка и губернатора Кемеровской области.

По мнению предпринимателей, с 18 ноября с улиц города исчезнет 48 востребованных маршрутов, а число автобусов сократится более чем вдвое — с 659 до 295.

И вот наступил судный день: «транспортная реформа» в Новокузнецке началась не с триумфа, а с давки в автобусах при пандемии коронавируса, массовых опозданий на работу и растраченных нервов, поскольку люди попросту не понимали куда их везут.

«Женщина взяла расписание у водителя и сама смотрит», «Так сейчас-то вы по какой улице сначала поедете?», «Как он идет-то?», «Вы скажите как едем, уже все опоздали!»: возмущаются горожане, которые, казалось бы, зашли в привычный автобус, но маршруты с утра все поменялись.

Жителям Новокузнецка пришлось самостоятельно разбираться в новой схеме движения транспорта

Примечательно, что даже водители автобусов не могли объяснить новые маршруты и не говорили, куда именно они везут пассажиров.

Более того, проблема вышла с оплатой проезда — в автобусах не успели установить валидаторы, поэтому в некоторых из них людей возили бесплатно.

«Да не платите, триста лет не надо. Нас выгонят к чертовой матери. Разбирайтесь сами. Можно не платить вообще», — ответил пожилой водитель на вопрос, можно ли оплатить ему наличкой.

Некоторые возмущенные жители пришли в администрацию Новокузнецка. Мэр Сергей Кузнецов в ответ на недовольство пообещал, что перевозчика «ПитерАвто», который с сегодняшнего дня отвечает за весь транспорт в городе, оштрафуют за коллапс.

«Почему жители города стоят по 30−40 минут на остановках, и почему они должны прыгать из автобуса в автобус, и отправлять детей непонятно куда?» — позвонил Кузнецову глава местной общественной организации, на что мэр с явным сарказмом назвал мужчину «молодцом», раз он такой общественник выискался.

Примечательно, что ранее в Новокузнеце мэрия выставила на аукцион перевозки по двум прибыльным городским маршрутам за 4,3 млрд рублей.

Это, кстати, были единственные направления, которые не заполучила питерская компания, однако местный перевозчик по каким-то причинам отказался от маршрутов, которые накануне выиграл на аукционе. Поэтому власти объявили повторные торги.