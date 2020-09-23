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Жизнь

С ноября в Барнауле может подорожать проезд

24 сентября в администрации Барнаула решат, повышать ли цены на проезд в общественном транспорте. В компаниях-перевозчиках уже уверены, что этот вопрос решен, пишет amic.ru.

Трамваи. Смог.
Трамваи. Смог.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Стоимость проезда в автобусах и электротранспорте, как рассчитывают перевозчики, с 1 ноября составит 26 рублей, а в маршрутках — 28 рублей, сообщает издание.

Для тех, у кого есть транспортная карта со специальным тарифом, проезд будет дешевле на 2 рубля.

Перевозчики уже считают дни до повышения. Оно необходимо, чтобы покрыть рост цен на топливо, ГСМ и запчасти.

Власти согласны с такими аргументами. На прошлом координационном совете стороны не смогли договориться по поводу проездных билетов для льготников.

И мэрия, и перевозчики понимают, что оттягивать повышение нельзя.

Ранее Минтранс предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте.

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