С ноября в Барнауле может подорожать проезд

Стоимость проезда в автобусах и электротранспорте, как рассчитывают перевозчики, с 1 ноября составит 26 рублей, а в маршрутках — 28 рублей, сообщает издание.
Для тех, у кого есть транспортная карта со специальным тарифом, проезд будет дешевле на 2 рубля.
Перевозчики уже считают дни до повышения. Оно необходимо, чтобы покрыть рост цен на топливо, ГСМ и запчасти.
Власти согласны с такими аргументами. На прошлом координационном совете стороны не смогли договориться по поводу проездных билетов для льготников.
И мэрия, и перевозчики понимают, что оттягивать повышение нельзя.
Ранее Минтранс предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте.