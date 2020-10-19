В Барнауле провели пикеты против повышения цен на проезд, но жители не видят смысла в протестах

17 октября в Барнауле прошли пикеты с требованием не повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Организаторы выступили категорически против «тех мер, которые предлагают администрация города совместно с перевозчиками».

Первый пикет, организованный коммунистами, прошел рядом с кинотеатром «Мир». Второй пикет был по инициативе общественников в сквере имени Германа Титова.

«В прошлом году администрация города и перевозчики уже повышали цены на проезд, „кормили“ общественность разными обещаниями, что в результате обновится подвижной состав, повысят зарплату кондукторам и водителям. Однако, обещания остались обещаниями», — сообщили в пресс-службе крайкома КПРФ.

Активисты требуют улучшения условий проезда в общественном транспорте.

Пикеты против повышения цен на проезд в Барнауле. vk.com/komsomol22

Общественники из «Гражданского патруля» также считают, что цена на проезд «необоснованно высока по сравнению с качеством услуги и количеством транспорта на рейсах». Они просят главу города Вячеслава Франка отложить повышение до конца 2021 года.

Пользователи соцсетей не увидели смысла в протестных акциях, но согласились, что транспорт в Барнауле находится в ужасном состоянии.

«И что вам даст отмена повышения цен на проезд? ЖКХ дорожает, продукты дорожают, товары и услуги дорожают. Надо просить не понижения цен на проезд, а повышения зарплаты, на которую можно будет не только ездить, но и есть, пить и отдыхать», «Сколько раз выходили? Хоть раз что-то помогло? Сборище организовали, попиарились, и?», «Может лучше против цен на бензин? Там и проезд подешевеет», — пишут в группе Barnaul22.

«В этой истории никто не вызывает сочувствия — ни коммунисты, в очередной раз „в темную“ использующие пассионарную молодежь с корыстной целью изобразить протест и имитировать активную деятельность, ни провластные боты (а судя по аккаунтам это именно они), которые всеми силами пытаются доказать, что жители Барнаула чуть ли не рады повышению стоимости проезда в общественном транспорте», — высказал альтернативную точку зрения в своем Telegram-канале депутат АКЗС Александр Молотов.

Ранее фракция «Справедливой России» в Барнаульской гордуме выступила против повышения цен на проезд. Справороссы считают, что возмещать все растущие затраты перевозчиков за счет барнаульцев недопустимо, и необходимо «соблюдать баланс экономических и социальных потребностей».

Сколько будет стоить проезд

Проезд в общественном транспорте будет стоить 28 (маршрутное такси) и 26 (автобус, трамвай и троллейбус) рублей. Для обладателей льготных карт и электронных проездных цена за билет составит 21−22,5 рублей.

Пока администрация не опубликовала постановления о дате повышения стоимости проезда.