Депутаты выступили против повышения цен на проезд в Барнауле

Справороссы выступили категорически против принятого властями накануне решения. Они считают, что возмещать все растущие затраты перевозчиков за счет барнаульцев недопустимо, и необходимо «соблюдать баланс экономических и социальных потребностей».
Себестоимость перевозки на различных видах транспорта увеличивается на 94−99 копеек, рентабельность с 5,6% до 8,1%, а стоимость одной поездки возрастает на полтора рубля, заявил входящий в состав координационного совета по ценообразованию Барнаула, депутат «СР» Александр Обидин.
Повышение слишком большое, а качество транспортных услуг в Барнауле по-прежнему оставляет желать лучшего, считает он.
«В 2019 году мы пришли к мнению, что нужно повышать тариф, но постепенно. А не на три рубля сразу. Причем в период пандемии, когда у большинства граждан финансовые проблемы растут как снежный ком. Общественный транспорт — не та сфера, которая должна быть полностью коммерческой. Администрация города должна нести и социальную ответственность», — отметил депутат.
Студенческий проездной, который стоил 550 рублей, по которому можно было передвигаться без ограничений в течение всего месяца, с 1 ноября подорожает до 600 рублей, и количество поездок будет ограничено 50, приводит пример Обидин.
Это может стать ударом по кошельку студентов, вынужденных «путешествовать» по разным корпусам учебных заведений.
Справороссы предлагают властям повторно рассмотреть вопрос о повышении транспортных тарифов.
Напомним, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе планируется поднять до 26 рублей, в маршрутном такси — до 28 рублей.