Депутаты выступили против повышения цен на проезд в Барнауле

Фракция «Справедливой России» в Барнаульской гордуме выступила против повышения цен на проезд. Об этом говорится на сайте местного отделения партии.

Справороссы выступили категорически против принятого властями накануне решения. Они считают, что возмещать все растущие затраты перевозчиков за счет барнаульцев недопустимо, и необходимо «соблюдать баланс экономических и социальных потребностей».

Себестоимость перевозки на различных видах транспорта увеличивается на 94−99 копеек, рентабельность с 5,6% до 8,1%, а стоимость одной поездки возрастает на полтора рубля, заявил входящий в состав координационного совета по ценообразованию Барнаула, депутат «СР» Александр Обидин.

Повышение слишком большое, а качество транспортных услуг в Барнауле по-прежнему оставляет желать лучшего, считает он.

«В 2019 году мы пришли к мнению, что нужно повышать тариф, но постепенно. А не на три рубля сразу. Причем в период пандемии, когда у большинства граждан финансовые проблемы растут как снежный ком. Общественный транспорт — не та сфера, которая должна быть полностью коммерческой. Администрация города должна нести и социальную ответственность», — отметил депутат.

Маршрутка горит в Барнауле 7 декабря. Инна и Дарья в vk.com/incident22

Студенческий проездной, который стоил 550 рублей, по которому можно было передвигаться без ограничений в течение всего месяца, с 1 ноября подорожает до 600 рублей, и количество поездок будет ограничено 50, приводит пример Обидин.

Это может стать ударом по кошельку студентов, вынужденных «путешествовать» по разным корпусам учебных заведений.

Справороссы предлагают властям повторно рассмотреть вопрос о повышении транспортных тарифов.

Напомним, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе планируется поднять до 26 рублей, в маршрутном такси — до 28 рублей.