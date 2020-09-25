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Жизнь

Депутаты выступили против повышения цен на проезд в Барнауле

Фракция «Справедливой России» в Барнаульской гордуме выступила против повышения цен на проезд. Об этом говорится на сайте местного отделения партии.

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года.
Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года.
Анна Зайкова

Справороссы выступили категорически против принятого властями накануне решения. Они считают, что возмещать все растущие затраты перевозчиков за счет барнаульцев недопустимо, и необходимо «соблюдать баланс экономических и социальных потребностей».

Себестоимость перевозки на различных видах транспорта увеличивается на 94−99 копеек, рентабельность с 5,6% до 8,1%, а стоимость одной поездки возрастает на полтора рубля, заявил входящий в состав координационного совета по ценообразованию Барнаула, депутат «СР» Александр Обидин.

Повышение слишком большое, а качество транспортных услуг в Барнауле по-прежнему оставляет желать лучшего, считает он.

«В 2019 году мы пришли к мнению, что нужно повышать тариф, но постепенно. А не на три рубля сразу. Причем в период пандемии, когда у большинства граждан финансовые проблемы растут как снежный ком. Общественный транспорт — не та сфера, которая должна быть полностью коммерческой. Администрация города должна нести и социальную ответственность», — отметил депутат.

Маршрутка горит в Барнауле 7 декабря.
Маршрутка горит в Барнауле 7 декабря.
Инна и Дарья в vk.com/incident22

Студенческий проездной, который стоил 550 рублей, по которому можно было передвигаться без ограничений в течение всего месяца, с 1 ноября подорожает до 600 рублей, и количество поездок будет ограничено 50, приводит пример Обидин.

Это может стать ударом по кошельку студентов, вынужденных «путешествовать» по разным корпусам учебных заведений.

Справороссы предлагают властям повторно рассмотреть вопрос о повышении транспортных тарифов.

Напомним, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе планируется поднять до 26 рублей, в маршрутном такси — до 28 рублей.

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