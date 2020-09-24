Барнаульские чиновники согласились поднять цены на проезд

Стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси — 28 рублей.
Для пользователей электронных карт цена составит 21−22,5 рубля в зависимости от тарифного плана.
Сохранились введенные ранее льготы на проезд для пенсионеров по возрасту, студентов и школьников, в том числе из малообеспеченных семей.
Дополнительно появился проездной «Курьерский» для юрилиц, но воспользоваться им, при необходимости частых разъездов в течение месяца, сможет любой житель города, отметили в администрации.
Почему подорожает проезд
Основными факторами в администрации назвали подорожание материально-технических ресурсов, ГСМ и энергоносителей, а также «необходимость соблюдения трудового и налогового законодательства» (речь идет о тахографах и терминалах).
С какого числа подорожает проезд
«Важно, что введение в действие новых тарифных планов осуществляется принятием соответствующего постановления администрации города», — подчеркнули в мэрии.
До этого времени сохраняются действующие тарифы. Пока постановления нет.
Ранее сообщалось, что цены поднимутся с 1 ноября.
Сколько стоит проезд в других городах
В Алтайском крае
- Бийск — 22 рубля,
- Алейск — 26 рублей,
- Рубцовск — 24 рубля.
В Сибири
- Красноярск — 26 рублей,
- Новосибирск — 24 рубля,
- Омск — 30 рублей,
- Томск — от 22 до 25 рублей.