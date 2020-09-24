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24 сентября 11°C
Жизнь

Барнаульские чиновники согласились поднять цены на проезд

Координационный совет по ценообразованию Барнаула большинство голосов поддержал увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили в мэрии.

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула.
Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула.
Анна Зайкова

Стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси — 28 рублей.

Для пользователей электронных карт цена составит 21−22,5 рубля в зависимости от тарифного плана.

Сохранились введенные ранее льготы на проезд для пенсионеров по возрасту, студентов и школьников, в том числе из малообеспеченных семей.

Дополнительно появился проездной «Курьерский» для юрилиц, но воспользоваться им, при необходимости частых разъездов в течение месяца, сможет любой житель города, отметили в администрации.

Почему подорожает проезд

Основными факторами в администрации назвали подорожание материально-технических ресурсов, ГСМ и энергоносителей, а также «необходимость соблюдения трудового и налогового законодательства» (речь идет о тахографах и терминалах).

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

С какого числа подорожает проезд

«Важно, что введение в действие новых тарифных планов осуществляется принятием соответствующего постановления администрации города», — подчеркнули в мэрии.

До этого времени сохраняются действующие тарифы. Пока постановления нет.

Ранее сообщалось, что цены поднимутся с 1 ноября.

Трамваи. Красноармейский проспект в Барнауле.
Трамваи. Красноармейский проспект в Барнауле.
Анна Зайкова.

Сколько стоит проезд в других городах

В Алтайском крае

  • Бийск — 22 рубля,
  • Алейск — 26 рублей,
  • Рубцовск — 24 рубля.

В Сибири

  • Красноярск — 26 рублей,
  • Новосибирск — 24 рубля,
  • Омск — 30 рублей,
  • Томск — от 22 до 25 рублей.
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