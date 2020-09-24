Барнаульские чиновники согласились поднять цены на проезд

Координационный совет по ценообразованию Барнаула большинство голосов поддержал увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили в мэрии.

Стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси — 28 рублей.

Для пользователей электронных карт цена составит 21−22,5 рубля в зависимости от тарифного плана.

Сохранились введенные ранее льготы на проезд для пенсионеров по возрасту, студентов и школьников, в том числе из малообеспеченных семей.

Дополнительно появился проездной «Курьерский» для юрилиц, но воспользоваться им, при необходимости частых разъездов в течение месяца, сможет любой житель города, отметили в администрации.

Почему подорожает проезд

Основными факторами в администрации назвали подорожание материально-технических ресурсов, ГСМ и энергоносителей, а также «необходимость соблюдения трудового и налогового законодательства» (речь идет о тахографах и терминалах).

Банковская карта. Терминал. СС0

С какого числа подорожает проезд

«Важно, что введение в действие новых тарифных планов осуществляется принятием соответствующего постановления администрации города», — подчеркнули в мэрии.

До этого времени сохраняются действующие тарифы. Пока постановления нет.

Ранее сообщалось, что цены поднимутся с 1 ноября.

Трамваи. Красноармейский проспект в Барнауле. Анна Зайкова.

Сколько стоит проезд в других городах

В Алтайском крае

Бийск — 22 рубля,

Алейск — 26 рублей,

Рубцовск — 24 рубля.

В Сибири