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Жизнь

В Сибири выставили на аукцион перевозки по двум городским маршрутам за 4,3 млрд рублей

Мэрия Новокузнецка повторно выставила на торги перевозки по двум прибыльным городским маршрутам, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Траур по транспорту в Новокузнецке.
Траур по транспорту в Новокузнецке.
kuzpress.ru Ася Калачёва.

Перевозчика по двум маршрутам ищет новокузнецкое управление по транспорту и связи. Начальная (максимальная) цена контракта — 4 млрд 352 млн 73,804 тыс. рублей.

«Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам с 1 января 2021 года по 30 ноября 2030 года по двум маршрутам: № 4 (Абашево — Поселок Притомский) и № 87 (ТЦ „Лента“ ул. Светлая — Абашево)», — уточнили в материалах закупки.

Аукцион назначили на 26 октября, заявки принимают до 22 октября.

Примечательно, что маршруты уже выставляли на торги летом 2020 года. Победителем стало ООО «Кузбассэкотранс», предложившее 3,942 млрд рублей при начальной цене 4,15 млрд. Однако после опубликовали протокол, согласно которому компания «уклонилась от заключения контракта».

Траур по транспорту в Новокузнецке.
Траур по транспорту в Новокузнецке.
kuzpress.ru Ася Калачёва.

Самое интересное то, что все остальные пассажироперевозки в составе крупных лотов достались ООО «Питеравто» из Санкт-Петербурга, получившим 10 тендеров на выполнение регулярных перевозок по 29 маршрутам — за 18,2 млрд рублей.

Можно предположить, что оставшийся крупный лот, который вновь выставили, также заберет компания из Петербурга.

Напомним, в начале августа новокузнецкие перевозчики, которых якобы уничтожают ради миллиардов для питерской компании, устроили «траур» — акцию протеста против «никому не нужных» изменений на маршрутах.

В конце сентября перевозчики записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросили отправить в отставку мэра Новокузнецка и губернатора Кемеровской области.

По мнению предпринимателей, с 18 ноября с улиц города исчезнет 48 востребованных маршрутов, а число автобусов сократится более чем вдвое — с 659 до 295. Без работы останутся более 1,6 тыс. человек.

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