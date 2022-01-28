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Здоровье

Специалисты «Вектора» оценили вероятность распространения нового коронавируса NeoCov

Говорить о появлении нового коронавируса, готового распространяться в человеческой популяции, преждевременно — ак оценили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора риск сиюминутного распространения выявленного китайскими учеными вируса NeoCov, пишет «Интерфакс».

Летучая мышь.
Летучая мышь.
CC0

«Специалисты научного центра „Вектор“ знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения», — заявили в «Векторе».

О риске проникновения в человеческую популяцию NeoCov, который ранее обнаружили в ЮАР, на днях заявили китайские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале bioRxiv, напоминает РИА Новости.

Согласно ему, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам, пишет bfm.ru.

В ноябре 2021-го в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон». Его также выявили в Ботсване, Евросоюзе, Израиле и России.

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