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Здоровье

Специалисты выяснили, что неправильное питание оказалось вреднее курения

Каждый пятый человек в мире преждевременно умирает из-за неправильного питания. Несбалансированный рацион ежегодно приводит к смерти 11 млн человек, говорится в исследовании, опубликованном научным журналом Lancet.

Пластиковый контейнер, еда.
Пластиковый контейнер, еда.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Неправильное питание оказалось вреднее, чем курение — к такому выводу пришли ученые.

При этом больше всего укорачивает продолжительность жизни соль, где бы она ни содержалась. Чрезмерное количество соли в рационе стало причиной 3 млн преждевременных смертей. Почти 3 млн человек в мире ежегодно умирают от недостатка в питании цельнозерновых продуктов, а 2 млн — от недостатка фруктов, пишет bfm.ru.

К числу других факторов, способствующих преждевременной смерти, относится также практически полное отсутствие в рационе орехов, семян, овощей, жирных кислот омега-3, содержащихся в морепродуктах, и клетчатки.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на «правительственном часе» в Госдуме, что почти готов законопроект об «идеологии здорового питания», кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.

Пресс-служба Роспотребнадзора в декабре 2018 года сообщала, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.

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