Специалисты ВОЗ призвали человечество готовиться к новой пандемии

С 9 по 14 ноября в формате телеконференции возобновится 73-я ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Успешно сдерживать и контролировать распространение коронавируса смогли страны с «прочной инфраструктурой здравоохранения, касающейся подготовки к чрезвычайным ситуациям», говорится заявлении организации, распространенном в преддверии форума.
Наука и здравоохранение
ВОЗ считает, что мировому сообществу по силам победить COVID-19 силой науки и солидарности.
Организация призывает страны «отдать приоритет на высшем политическом уровне» улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям.
А также отмечает — необходимо обеспечить «надлежащее вознаграждение» для профессионалов здравоохранения.
Борьба и доступные цены
Первая часть 73-й ассамблеи проходила в Женеве с 18 по 19 мая. Она была посвящена борьбе с COVID-19. Тогда ассамблея приостановила работу, приняв решение продолжить ее позже в 2020 году, пишет polit.ru.
В резолюции, принятой на сессии 19 мая, отмечается, что население планеты должно иметь «всеобщий, равноправный и своевременный доступ» к качественным и доступным по цене средствам от коронавируса.
Обращение
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии и необходимо вкладывать все ресурсы в развитие здравоохранения.
«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии являются частью жизни. Но когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас», — добавил Гебрейесус.
2 ноября стало известно, что глава ВОЗ ушел на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом.