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6 ноября
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Здоровье

Специалисты ВОЗ призвали человечество готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что человечеству нужно уже сейчас готовиться к новой пандемии, сообщает ТАСС.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

С 9 по 14 ноября в формате телеконференции возобновится 73-я ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Успешно сдерживать и контролировать распространение коронавируса смогли страны с «прочной инфраструктурой здравоохранения, касающейся подготовки к чрезвычайным ситуациям», говорится заявлении организации, распространенном в преддверии форума.

Наука и здравоохранение

ВОЗ считает, что мировому сообществу по силам победить COVID-19 силой науки и солидарности.

Организация призывает страны «отдать приоритет на высшем политическом уровне» улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям.

А также отмечает — необходимо обеспечить «надлежащее вознаграждение» для профессионалов здравоохранения.

Борьба и доступные цены

Первая часть 73-й ассамблеи проходила в Женеве с 18 по 19 мая. Она была посвящена борьбе с COVID-19. Тогда ассамблея приостановила работу, приняв решение продолжить ее позже в 2020 году, пишет polit.ru.

В резолюции, принятой на сессии 19 мая, отмечается, что население планеты должно иметь «всеобщий, равноправный и своевременный доступ» к качественным и доступным по цене средствам от коронавируса.

Обращение

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии и необходимо вкладывать все ресурсы в развитие здравоохранения.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии являются частью жизни. Но когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас», — добавил Гебрейесус.

2 ноября стало известно, что глава ВОЗ ушел на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

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