7 октября
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Здоровье

Спрос на медработников за сентябрь резко вырос в Новосибирске

По данным платформы по поиску работы hh.ru в Новосибирске за последний месяц существенно вырос спрос на медиков, пишет «Коммерсант».

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

К августу рост составил 13%, к сентябрю 2021 года — 7%.

Каждая вторая вакансия доступна соискателям без опыта работы и зарплата в среднем составляет 38,5 тыс. рублей.

С опытом работ более года будут платить 50 тыс. рублей, более шести лет — 75 тыс. рублей.

Наиболее высокие зарплаты в регионе предлагают стоматологам.

А в феврале прошлого года по данным hh.ru, средняя зарплата у новосибирских медиков составляла 46,9 тыс. рублей, летом 2020 года — 41,5 тыс.

Медработники по-прежнему остаются наиболее дефицитной категорией работников в регионе: 0,8 резюме на вакансию.

При этом норма для рынка труда — соотношение пять или шесть резюме на вакансию.

Ранее о борьбе с нехваткой медработников рассказал глава алтайского Минздрава.

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