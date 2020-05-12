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Здоровье

Сразу 62 пациентов выписали из коронавирусного госпиталя в Алтайском крае

Из ковидного госпиталя Змеиногорской ЦРБ выписали сразу более 60 пациентов, сообщил 12 мая оперативный штаб. За сутки в крае зарегистрировали еще 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего их них — в Барнауле.

Медики в Змеиногорске.
Медики в Змеиногорске.
http://www.zmnvest.ru/

В краевой столице выявили 9 случаев, в Рубцовске — 3, в Благовещенском районе — 2, в Бийске, Камне-на-Оби, Поспелихинском, Новичихинском, Егорьевском, Тюменцевском районах по одному новому больному.

Всего в крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 727 человек. Закончили лечение 283 человека, из них 25 детей.

За последние сутки выздоровели 84 человека. Из инфекционного госпиталя Змеиногорской ЦРБ выписали сразу 62 пациентов. Из них 59 — это работники Корбалихинского рудника. Все прошли полный курс лечения, подчеркивают в оперштабе.

Продолжают лечение 440 человек, из них 45 человек находятся на амбулаторном наблюдении.

Состояние 13 пациентов врачи оценивают, как тяжелое, пять из них находятся на аппаратах ИВЛ.

«Тяжесть течения заболевания у пациентов обусловлена наличием сопутствующих заболеваний среди которых сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь сердца и др. Состояние 34 пациентов — средней степени тяжести», — добавили в оперативном штабе.

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