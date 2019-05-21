Стала известна причина смертельных заболеваний печени

Ученые выяснили, что пациенты, которые страдают от диабета 2-го типа, подвержены высокому риску развития цирроза и рака печени. Эти смертельно опасные заболевания диагностируют на поздних стадиях, пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

В исследовании участвовали 18 млн человек из Великобритании, Нидерландов, Италии и Испании. Эксперты выявили людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП), с которой часто сочетается с сахарным диабетом 2-го типа, и определили риск развития опасных заболеваний по сравнению с теми, у кого не поставили диагноз.

Известно, что у каждого шестого с выявленным диагнозом болезнь переходит в неалкогольный стеатогепатит, появляются повреждения печени, рубцы, развивается серьезная недостаточность или возникают опухоли.

Исследователи рассказали, что их удивило высокое число людей с НЖБП, у кого болезнь не диагностировали. Это показало, что многие люди не получают первичную помощь на ранних стадиях, а спустя время у них развиваются более опасные патологии. Также люди с диабетом подвергают себя наибольшему риску цирроза и рака. По сравнению с другими пациентами у них в два раза выше вероятность тяжелых заболеваний.

Напомним, ранее американские исследователи нашли потенциальный способ предотвратить повреждения печени на ранних стадиях. Ученые выяснили, что белок, задействованный в работе органа, первый сигнализирует о проблемах