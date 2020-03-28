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Здоровье

Стали известны результаты анализов на коронавирус двух жителей Алтайского края

Коронавирус у супружеской пары из Алтайского края, недавно вернувшийся из Австралии не подтвердился, сообщает «Алтайская правда»,

Медицина. Здоровье. Анализы.
Медицина. Здоровье. Анализы.
СС0

Пара побывала в Австралии. В Камень-на-Оби они прибыли из Тюменцево, откуда и пошла информация о их якобы зараженности. Пару немедленно поместили в бокс инфекционного отделения и взяли у них анализы на коронавирус. Никаких симптомов болезни у них не было.

«Эти пациенты ещё, как минимум, семь дней будут находиться в больнице. Чувствуют они себя нормально. Коронавируса у них не выявлено. Как и у всех восьми жителей Каменского района, находящихся сегодня в режиме самоизоляции под наблюдением медработников. Всем им сделаны анализы. Заболевших нет», — сообщила заместитель главного врача Каменской ЦРБ по медицинской части Светлана Шитова.

По официальным данным, в Алтайском крае нет заболевших Covid-19.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби не сразу обратили внимание на туристку, которая приехала из Франции. 14-дневный карантин она не соблюдала.

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