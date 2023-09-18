Стало известно, что испытывали пережившие остановку сердца пациенты

Все они перенесли сердечно-легочную реанимацию (СЛР) при остановке сердца, указывает LIFE.

В ходе СЛР к головам пациентов прикрепляли датчики, измерявшие уровень кислорода и электрическую активность мозга. Таким образом исследователи обнаружили всплески мозговой активности.

Во время остановки сердца люди буквально балансируют между жизнью и смертью — они находятся в глубокой коме.

Выяснилось, что люди при остановке сердца могут испытывать большой спектр чувств — спокойствие и любовь, боль и страх.

Между тем ученые выяснили, что внезапная остановка сердца может быть связана с так называемым «тихим» сердечным приступом, который часто случается в раннем возрасте. К симптомам «тихого» сердечного приступа специалисты относят дискомфорт в области груди, тошноту, внезапную усталость, головокружение, онемение рук и ног, чрезмерное потоотделение, мышечную боль, а также расстройство желудка.