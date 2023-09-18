18 сентября
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Здоровье

Стало известно, что испытывали пережившие остановку сердца пациенты

Международная группа ученых исследовала порядка 600 пациентов, переживших остановку сердца.

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
СС0

Все они перенесли сердечно-легочную реанимацию (СЛР) при остановке сердца, указывает LIFE.

В ходе СЛР к головам пациентов прикрепляли датчики, измерявшие уровень кислорода и электрическую активность мозга. Таким образом исследователи обнаружили всплески мозговой активности.

Во время остановки сердца люди буквально балансируют между жизнью и смертью — они находятся в глубокой коме.

Выяснилось, что люди при остановке сердца могут испытывать большой спектр чувств — спокойствие и любовь, боль и страх.

Между тем ученые выяснили, что внезапная остановка сердца может быть связана с так называемым «тихим» сердечным приступом, который часто случается в раннем возрасте. К симптомам «тихого» сердечного приступа специалисты относят дискомфорт в области груди, тошноту, внезапную усталость, головокружение, онемение рук и ног, чрезмерное потоотделение, мышечную боль, а также расстройство желудка.

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