18 июля
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Здоровье

Стало известно, что за болезнь завезли туристы из Египта и насколько она опасна для россиян

Зафиксировали несколько случаев заболевания у туристов, прилетевших из Египта. По симптомам оно похоже на лихорадку денге, распространенную в странах Африки, Азии и Америки. Насколько она опасна для россиян и можно ли от нее вылечиться - в материале altapres.ru.

Медицина, коронавирус. Врачи.
Медицина, коронавирус. Врачи.
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Сколько уже заражено россиян?

По информации Telegram-канала Mash, 18 случаев заболевания зафиксировали в Красноярске. Все пациенты ранее прилетели из отпуска.

Также ранее в конце июня в Новосибирске зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой денге. Все зараженные приехали из других стран.

По информации источника, первую вспышку заболевания обнаружили в египетской деревне Эль-Аликат, в 600 километрах к югу от Каира. Было заражено 200 человек. Симптомы схожи с лихорадкой денге.

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Что известно о лихорадке денге?

Лихорадка денге или костоломная лихорадка - это вирусная инфекция, которая передается людям от комаров и других кровососущих.

Инфекция не передается воздушно-капельным путем. Ею можно заразиться только через кровь другого человека: при переливании, использовании одной и той же бритвы или шприца.

Лихорадку денге разделяют на два вида: классическую и острую, геморрагическую.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Симптомы заболевания

При заболевании классической лихорадкой денге у зараженных повышается температура, наблюдается учащение пульса, боли в костях и суставах, появляется зудящая сыпь.

Также у пациентов отсутствует аппетит, ощущается упадок сил, тошнота, головокружение, бессонница. Может произойти покраснение и отечность лица, покраснение глаз и горла.

Геморрагическая лихорадка денге развивается только у жителей стран, где данное заболевание распространено. К классическим симптомам лихорадки прибавляются кашель, боли в животе, увеличение лимфатических узлов и печени, кровоизлияния на коже, рвота кровью, десневое и желудочно-кишечное кровотечения.

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Можно ли вылечиться от лихорадки?

Да, лихорадка поддается лечению. Пациентам назначают прием витаминов, обезболивающих и антигистаминных препаратов. Больным положены строгий постельный режим и обильное питье — более двух литров жидкости в день.

При острой форме заболевания больным ставят капельницы, в тяжелых случаях вводят плазму крови или ее заменители, а также глюкокортикоиды (стероидные гормоны), проводят кислородотерапию, дают коагулянты (препараты, повышающие свертываемость крови).

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com
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Возможна ли эпидемия лихорадки денге в России?

На данный момент неизвестно о массовом распространении болезни внутри России. Однако вирусолог Александр Чепурнов не отрицает, что болезнь может придвинуться ближе к российским территориям, сообщают News.ru.

Причины - климатические изменения зоны распространения тропических болезней и более доступное, быстрое перемещение людей в теплые страны.

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