Стало известно, что за болезнь завезли туристы из Египта и насколько она опасна для россиян

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Сколько уже заражено россиян?

По информации Telegram-канала Mash, 18 случаев заболевания зафиксировали в Красноярске. Все пациенты ранее прилетели из отпуска.

Также ранее в конце июня в Новосибирске зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой денге. Все зараженные приехали из других стран.

По информации источника, первую вспышку заболевания обнаружили в египетской деревне Эль-Аликат, в 600 километрах к югу от Каира. Было заражено 200 человек. Симптомы схожи с лихорадкой денге.