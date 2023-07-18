Стало известно, что за болезнь завезли туристы из Египта и насколько она опасна для россиян

По информации Telegram-канала Mash, 18 случаев заболевания зафиксировали в Красноярске. Все пациенты ранее прилетели из отпуска.
Также ранее в конце июня в Новосибирске зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой денге. Все зараженные приехали из других стран.
По информации источника, первую вспышку заболевания обнаружили в египетской деревне Эль-Аликат, в 600 километрах к югу от Каира. Было заражено 200 человек. Симптомы схожи с лихорадкой денге.
Лихорадка денге или костоломная лихорадка - это вирусная инфекция, которая передается людям от комаров и других кровососущих.
Инфекция не передается воздушно-капельным путем. Ею можно заразиться только через кровь другого человека: при переливании, использовании одной и той же бритвы или шприца.
Лихорадку денге разделяют на два вида: классическую и острую, геморрагическую.
При заболевании классической лихорадкой денге у зараженных повышается температура, наблюдается учащение пульса, боли в костях и суставах, появляется зудящая сыпь.
Также у пациентов отсутствует аппетит, ощущается упадок сил, тошнота, головокружение, бессонница. Может произойти покраснение и отечность лица, покраснение глаз и горла.
Геморрагическая лихорадка денге развивается только у жителей стран, где данное заболевание распространено. К классическим симптомам лихорадки прибавляются кашель, боли в животе, увеличение лимфатических узлов и печени, кровоизлияния на коже, рвота кровью, десневое и желудочно-кишечное кровотечения.
Да, лихорадка поддается лечению. Пациентам назначают прием витаминов, обезболивающих и антигистаминных препаратов. Больным положены строгий постельный режим и обильное питье — более двух литров жидкости в день.
При острой форме заболевания больным ставят капельницы, в тяжелых случаях вводят плазму крови или ее заменители, а также глюкокортикоиды (стероидные гормоны), проводят кислородотерапию, дают коагулянты (препараты, повышающие свертываемость крови).
На данный момент неизвестно о массовом распространении болезни внутри России. Однако вирусолог Александр Чепурнов не отрицает, что болезнь может придвинуться ближе к российским территориям, сообщают News.ru.
Причины - климатические изменения зоны распространения тропических болезней и более доступное, быстрое перемещение людей в теплые страны.