18 апреля
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Здоровье

Стало известно, дефицит какого витамина провоцирует старение

Нехватка каждого витамина вызывает появление определенных негативных симптомов для здоровья человека.

Мода. Красота.
Мода. Красота.
unsplash.com

Однако витамины группы B ассоциируется с возникновением признаков старения, рассказала врач Виктория Агальцова, пишет baikalinform.ru.

При нехватке витаминов группы B в организме ухудшается состояние кожи и мышц. Чтобы этого не произошло, нужно добавить в рацион дрожжи, хлебобулочные изделия, муку грубого помола (В1), зелень, фрукты, яйца (В3), мясо, рыбу, орехи, бобовые (В5), почки, печень, злаки (В9), животную пищу, включая субпродукты и рыбу (В12).

Признаки старения

  • увядание кожи;
  • пигментация,
  • ослабление мышц;
  • неврологические нарушения;
  • аритмия;
  • проблемы с дыханием,
  • одышка;
  • ухудшение когнитивных функций;
  • потеря аппетита и веса;
  • нарушения сна; выпадение волос;
  • неприятный запах тела;
  • усталость;
  • психозы.

Ранее барнаульский врач рассказала, какие овощи и фрукты принесут большую пользу сибиряку.

Почему-то многие полагают, что витамин С — это только цитрусовые, однако большое его количество содержится в болгарском перце, брокколи, баклажанах, помидорах, укропе и петрушке, зеленых салатах.

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