Стало известно, дефицит какого витамина провоцирует старение

Однако витамины группы B ассоциируется с возникновением признаков старения, рассказала врач Виктория Агальцова, пишет baikalinform.ru.
При нехватке витаминов группы B в организме ухудшается состояние кожи и мышц. Чтобы этого не произошло, нужно добавить в рацион дрожжи, хлебобулочные изделия, муку грубого помола (В1), зелень, фрукты, яйца (В3), мясо, рыбу, орехи, бобовые (В5), почки, печень, злаки (В9), животную пищу, включая субпродукты и рыбу (В12).
Признаки старения
- увядание кожи;
- пигментация,
- ослабление мышц;
- неврологические нарушения;
- аритмия;
- проблемы с дыханием,
- одышка;
- ухудшение когнитивных функций;
- потеря аппетита и веса;
- нарушения сна; выпадение волос;
- неприятный запах тела;
- усталость;
- психозы.
Ранее барнаульский врач рассказала, какие овощи и фрукты принесут большую пользу сибиряку.
Почему-то многие полагают, что витамин С — это только цитрусовые, однако большое его количество содержится в болгарском перце, брокколи, баклажанах, помидорах, укропе и петрушке, зеленых салатах.