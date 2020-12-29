Стало известно, как будут работать больницы в Алтайском крае в новогодние праздники

Скорая помощь в Алтайском крае в Новый год и на каникулах будет работать в прежнем режиме. Немного изменится порядок оказания амбулаторной помощи, рассказали в минздраве региона.

«1 января, как правило, в поликлинике достаточно одного-двух дежурных врачей в зависимости от мощности поликлиники, 2 января уже нужно вдвое больше. И с каждым последующим днем становится больше», — рассказала заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 3 Барнаула" Вера Карпова.

По словам Карповой, 1 и 2 января, даже если люди болеют, то не спешат обращаться к врачам. Потом обращений начинается с 3 января.

Доставлять бесплатные лекарства ковидным больным и брать мазки на новый коронавирус будут в прежнем режиме, независимо от дней календаря. Карпова рассказала, что обычно в морозы становится меньше заболеваемость ОРВИ. За экстренной помощью круглосуточно можно будет обратиться в скорую помощь. Если обнаружилась ковидная симптоматика, нужно обращаться в поликлинику.

Весь прядок оказания медпомощи с 1 по 10 января описан в приказе минздрава Алтайского края № 680 от 21 декабря 2020 года, рассказала заместитель главного врача городской поликлиники № 14 Барнаула Юлия Стыцкова. В поликлиниках с 8:00 до 20:00 будут работать колл-центры. В эти же часы все каникулы работает неотложная помощь.

Врач. Медицина. CC0

Неотложную помощь в этом году усилят. Если раньше приезжал только фельдшер, который мог осмотреть пациента и поставить диагноз, то теперь в машине будет медработник, который при необходимости возьмет мазок на ковид и доставит лекарства.

2 и 9 января полклиники будут работать с 8:00 до 14:00. 4, 6, 8 января с 8:00 до 18:00. В эти дни бригады в поликлиниках будут усилены узкими специалистами.

Травмпункты будут работать круглосуточно: во время каникул количество обращений многократно возрастает.

Юлия Стыцкова отметила, что выдавать льготные препараты будут по электронным рецептам, в аптеках есть запас всех лекарств.

Для врачей не будет выходным и 31 декабря. Поскольку предполагалось, что это будет рабочий день, окончание многих больничных листов имеет эту дату. Листки нетрудоспособности можно будет продлить в поликлинике в новогодний день.