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Здоровье

Стало известно, как чувствуют себя зараженные коронавирусом в Алтайском крае

Все трое заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае находятся в Горольнице № 5 и чувствуют себя удовлетворительно. Об этом проинформировал оперштаб.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

По данным краевого минздрава на 1 апреля, болезнь у инфицированных протекает в легкой форме, без клинических проявлений.

«С установленным контактными лицами продолжается работа, медики, специалисты регионального управления Роспотребнадзора отрабатывают все возможные цепочки контактов, которые возможно установить», — заявили в оперативном штабе.

Всего по данным утро 1 апреля под медицинским наблюдением в регионе находится 3 135 человек. На вирус обследовали 2 626 человек. За сутки это число увеличилось на 419 человек. Все результаты отрицательные.

Ранее altapress.ru писал, в каких больницах будут размещать больных Covid-19.

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