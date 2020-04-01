Стало известно, как чувствуют себя зараженные коронавирусом в Алтайском крае

По данным краевого минздрава на 1 апреля, болезнь у инфицированных протекает в легкой форме, без клинических проявлений.
«С установленным контактными лицами продолжается работа, медики, специалисты регионального управления Роспотребнадзора отрабатывают все возможные цепочки контактов, которые возможно установить», — заявили в оперативном штабе.
Всего по данным утро 1 апреля под медицинским наблюдением в регионе находится 3 135 человек. На вирус обследовали 2 626 человек. За сутки это число увеличилось на 419 человек. Все результаты отрицательные.
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