Власти рассказали, в каких больницах Алтайского края будут размещать пациентов с коронавирусом

В Алтайском крае определили список учреждений, в которых предусмотрят создание инфекционных госпиталей. В краевом минздраве опубликовали список больниц.

Госпитализация пациентов с клиническими признаками коронавирусной инфекции — обязательна.

Также это касается больных с тяжелой клинической картиной и нетипичным течением ОРВИ, внебольничных пневмоний и иных заболевших, относящихся к группе риска — люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания сердечнососудистой и эндокринной системы.

Где будут открыты инфекционные госпитали

Городские больницы № 4 , № 5 и № 11 Барнаула,

№ 5 и № 11 Барнаула, Городская больница № 2 Бийска,

Городская больница им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска,

Городская больница № 3 Рубцовска,

Каменская ЦРБ,

ФГБУЗ «Медсанчасть № 128».

Ряд других медицинских организаций региона также готовы при необходимости перепрофилировать свои отделения в инфекционные. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По оперативной информации на утро 30 марта в крае лабораторно подтвержден один случай заболевания коронавирусом. Анализы мужа заболевшей жительницы Барнаула предварительно также показали положительный результат.

Всего в крае под медицинским наблюдением на данный момент находится 3395 человек.