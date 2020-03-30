Власти рассказали, в каких больницах Алтайского края будут размещать пациентов с коронавирусом

Госпитализация пациентов с клиническими признаками коронавирусной инфекции — обязательна.
Также это касается больных с тяжелой клинической картиной и нетипичным течением ОРВИ, внебольничных пневмоний и иных заболевших, относящихся к группе риска — люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания сердечнососудистой и эндокринной системы.
Где будут открыты инфекционные госпитали
- Городские больницы № 4, № 5 и № 11 Барнаула,
- Городская больница № 2 Бийска,
- Городская больница им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска,
- Городская больница № 3 Рубцовска,
- Каменская ЦРБ,
- ФГБУЗ «Медсанчасть № 128».
Ряд других медицинских организаций региона также готовы при необходимости перепрофилировать свои отделения в инфекционные. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По оперативной информации на утро 30 марта в крае лабораторно подтвержден один случай заболевания коронавирусом. Анализы мужа заболевшей жительницы Барнаула предварительно также показали положительный результат.
Всего в крае под медицинским наблюдением на данный момент находится 3395 человек.