15 ноября
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Здоровье

Стало известно, как нельзя дышать во время панической атаки

Психолог рассказал, что пытаться глубоко дышать при панической атаке - не лучшее решение, передает "Мослента".

Без паники. Туалетная бумага.
Без паники. Туалетная бумага.
CC0

Во время панических атак нужно дышать очень осторожно, чтобы не перенасытить кислородом свой мозг.

Такое дыхание может привести к дезориентации в пространстве и времени, а это только усиливает панику.

Лучше подышать в пакет. Это позволит насытить мозг углекислым газом и снизить уровень кислорода в головном мозге.

Если же пакета поблизости нет, то можно просто сосредоточиться на своем дыхании и начать считать вдохи и выдохи. При этом нужно стараться дышать ровно и поверхностно.

Ранее сообщалось, что эксперты дали несколько советов любителям переедать на праздниках.

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