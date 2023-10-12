Стало известно, какие популярные продукты на самом деле не вредят фигуре

Многие считают, что углеводы - главная причина набора лишнего веса. Однако не все углеводы способны навредить фигуре. А некоторые и вовсе помогут в похудении. Это передает "Мослента".

Картофель

Первое - это картофель. Люди зря боятся картошки, ведь в ней всего 110 калорий и совсем нет жиров. Зато там есть клетчатка, вода и витамин C. Если потреблять продукт отваренным и без лишних добавок, то это будет отличный бонус к потере веса.

Кукуруза

В одном початке всего 100 калорий и три грамма клетчатки. Зерна кукурузы человек обычно долго жует. В итоге мозгу нужно больше времени, чтобы понять, что вы уже поели.

Хлеб

Иногда девушки отказываются от хлеба, ошибочно думая, что от него они точно поправятся. Если хочется похудеть, то стоит есть цельнозерновой хлеб. Он достаточно быстро насыщает организм, а в одном ломтике всего 110 калорий.

Бананы

"Бананы содержат много сахара и очень калорийны". Вот что обычно говорят люди про желтый фрукт. На самом деле тут есть нюанс. Недозрелые бананы очень полезны для поддержания фигуры. Они содержат устойчивый сигнал. Известно, что он не переваривается и помогает блокировать усвоение углеводов.

В заключении можно отметить, что при похудении нельзя ограничивать себя в каких-либо продуктов, иначе это грозит срывом. Важно потреблять разные продукты и просто знать меру.

Ранее стало известно, какая популярная каша таит в себе большую опасность, рассказал эксперт.