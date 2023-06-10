Стало известно, какие продукты нельзя есть при похудении

Для похудения необходимо исключить из рациона два продукта, пишет "Московский комсомолец".

Исключить из рациона надо рафинированный сахар и пшеничную муку. Как пишет источник, за счет этого можно скинуть от трех до семи килограммов.

Тем не менее, итог будет зависеть от индивидуальных показателей худеющего: образ жизни, исходный вес, сопутствующие заболевания и индивидуальный метаболизм.

Сахар добавляют в различные продукты, даже в самые неочевидные. Иногда этот продукт может проникать в организм человека без его ведома. Особенно вреден сахар из сладких напитков.

Пшеничная мука высшего и первого сорта калорийна, а также способствует активному набору веса, который может привести к ожирению.

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