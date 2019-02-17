Стало известно, какие продукты «сгоняют» жир на животе

Не секрет, что глубинный жир, нарастающий в брюшной полости по соседству с жизненно важными органами, опасен для организма. Избавиться от ненужных запасов в долгосрочной перспективе поможет рацион с большим количеством белка, сообщает « Российская газета » со ссылкой на журнал BMC Medicine.

Белок помогает ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к еде на 60%. Диетологи рекомендуют употреблять:

куриные яйца,

куриную грудку,

тунец,

красную чечевицу,

запеченные бобы,

миндаль.

При этом следует отказаться от сладкого (в том числе от подслащенных напитков), быстрых углеводов и есть побольше богатых клетчаткой продуктов. Хорошим дополнением станут умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание).

Усиленно сгонять жир на животе в спортзале специалисты не рекомендуют, так как первым делом вес уходит с непроблемных зон — рук, икр, спины и груди. Живот и бедра теряют в объемах в последнюю очередь.