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Здоровье

Стало известно, какие продукты «сгоняют» жир на животе

Не секрет, что глубинный жир, нарастающий в брюшной полости по соседству с жизненно важными органами, опасен для организма. Избавиться от ненужных запасов в долгосрочной перспективе поможет рацион с большим количеством белка, сообщает «Российская газета» со ссылкой на журнал BMC Medicine.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

Белок помогает ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к еде на 60%. Диетологи рекомендуют употреблять:

  • куриные яйца,
  • куриную грудку,
  • тунец,
  • красную чечевицу,
  • запеченные бобы,
  • миндаль.

При этом следует отказаться от сладкого (в том числе от подслащенных напитков), быстрых углеводов и есть побольше богатых клетчаткой продуктов. Хорошим дополнением станут умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание).

Усиленно сгонять жир на животе в спортзале специалисты не рекомендуют, так как первым делом вес уходит с непроблемных зон — рук, икр, спины и груди. Живот и бедра теряют в объемах в последнюю очередь.

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