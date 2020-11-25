Стало известно, когда откроется ковидный госпиталь на базе «Посуда центра»

Об этом он написал на своей странице Facebook после встречи с министром здравоохранения Дмитрием Поповым и зампредом краевого правительства Игорем Степаненко.
Они представили членам общественной палаты доклад «О мобилизации системы здравоохранения края в период подъема COVID-19».
Из выступления политиков стало известно, что на январь запланировано открытие госпиталя в «Посуда центре». По словам Геннадия Шейды, там будет 550 койко-мест. Ранее сообщалось, что в учреждение возможно разместить от 500 до 600 коек.
«Там сейчас идет набор медперсонала. Выбор этого места под госпиталь обусловлен практикой реализации подобных проектов в Центральной России», — пишет Шейда.
Так же он отметил, что, несмотря на достижение пика заболеваемости, ограничительные меры планируются расширить с 15 декабря. При этом о жестких запретах речи пока не идет.