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Здоровье

Стало известно, когда откроется ковидный госпиталь на базе «Посуда центра»

Член общественной палаты Алтайского края Геннадий Шейда заявил, что ковидный госпиталь в «Посуда центре» откроется в начале следующего года.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Об этом он написал на своей странице Facebook после встречи с министром здравоохранения Дмитрием Поповым и зампредом краевого правительства Игорем Степаненко.

Они представили членам общественной палаты доклад «О мобилизации системы здравоохранения края в период подъема COVID-19».

Из выступления политиков стало известно, что на январь запланировано открытие госпиталя в «Посуда центре». По словам Геннадия Шейды, там будет 550 койко-мест. Ранее сообщалось, что в учреждение возможно разместить от 500 до 600 коек.

«Там сейчас идет набор медперсонала. Выбор этого места под госпиталь обусловлен практикой реализации подобных проектов в Центральной России», — пишет Шейда.

Так же он отметил, что, несмотря на достижение пика заболеваемости, ограничительные меры планируются расширить с 15 декабря. При этом о жестких запретах речи пока не идет.

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