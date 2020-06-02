Стало известно, когда в общежитии алтайского вуза завершится ковидный карантин

В АГМУ отмечают, что решение оставить в стенах общежития на карантин порядка 200 обучающихся было принято после того, как у одного из студентов был обнаружен COVID-19.
В вузе также уточнили, что в ожидании завершения сроков изоляции в общежитии остаются 107 студентов.
«Полностью все карантинные мероприятия завершатся 6 июня, к этому времени все находящие покинут здание. А 7 июня будет проведан массовая санитарно-гигиеническая обработка помещений в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — добавляют в АГМУ.
После этого общежитие № 3 вернется к прежнему графику работы.
Ранее сообщалось, что у нескольких десятков студентов АГМУ оказались положительными тесты на коронавирусную инфекцию.