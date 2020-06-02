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Стало известно, когда в общежитии алтайского вуза завершится ковидный карантин

Карантин в общежитии № 3 Алтайского государственного медуниверситета завершится 6 июня, сообщили altapress.ru в вузе.

Общежитие №3 АГМУ.
Общежитие №3 АГМУ.
https://yandex.by/maps

В АГМУ отмечают, что решение оставить в стенах общежития на карантин порядка 200 обучающихся было принято после того, как у одного из студентов был обнаружен COVID-19.

В вузе также уточнили, что в ожидании завершения сроков изоляции в общежитии остаются 107 студентов.

«Полностью все карантинные мероприятия завершатся 6 июня, к этому времени все находящие покинут здание. А 7 июня будет проведан массовая санитарно-гигиеническая обработка помещений в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — добавляют в АГМУ.

После этого общежитие № 3 вернется к прежнему графику работы.

Ранее сообщалось, что у нескольких десятков студентов АГМУ оказались положительными тесты на коронавирусную инфекцию.

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